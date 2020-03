Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Opep tente de convaincre la Russie de réduire encore sa production Reuters • 04/03/2020 à 15:45









par Rania El Gamal, Alex Lawler et Olesya Astakhova VIENNE, 4 mars (Reuters) - L'Arabie saoudite et d'autres membres de l'Opep s'employaient ce mercredi à convaincre la Russie d'accepter une nouvelle réduction de la production de pétrole afin d'enrayer la baisse des cours provoquée par l'épidémie de coronavirus. Une équipe technique de plusieurs représentants des Etats membres de l'Opep, de la Russie et d'autres producteurs a recommandé mardi une baisse de la production de brut comprise entre 600.000 et un million de barils par jour (bpj) sur le seul deuxième trimestre. Elle a également proposé que le programme actuel de réduction de la production de 2,1 millions de bpj du groupe Opep+ (Opep et ses alliés) soit prorogé jusqu'à fin 2020. La Russie s'est jusqu'à présent montrée prête à reconduire en l'état le programme de baisse de la production mais elle a prévenu qu'il serait difficile de signer un accord en vue d'une réduction plus soutenue des extractions. "L'Opep espère une réduction supérieure à un million, mais la Russie reste un obstacle", a déclaré une source du cartel, ajoutant que le résultat dépendrait essentiellement de la réunion qui a eu lieu mercredi entre les ministres saoudien et russe du Pétrole, le prince Abdelaziz ben Salman et Alexander Novak. Les deux ministres n'ont fait aucune déclaration publique depuis leur arrivée à Vienne. Le baril de Brent LCOc2 a perdu 15% de sa valeur depuis le début de l'année en raison de la baisse de la demande liée à l'épidémie de coronavirus qui affecte l'économie mondiale et a fait plus de 3.000 morts depuis décembre. Mercredi, l'or noir se traitait à environ 52 dollars le baril, un prix insuffisant pour de nombreux pays de l'Opep pour équilibrer leurs budgets. Le président russe Vladimir Poutine a cependant jugé dimanche que les cours actuels du brut étaient acceptables pour le budget de son pays. (avec Shadia Nasralla et Ahmad Ghaddar; version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

