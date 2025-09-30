 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'OPEP+ pourrait augmenter sa production, le prix du baril recule
information fournie par AOF 30/09/2025 à 15:20

(AOF) - Les cours de l’or noir se dirigent vers un nouveau repli. À 15h30, le baril de Brent recule de 0,92 %, à 67,03 dollars, tandis qu’à New York, celui de WTI s’affaisse de 1,23 %, à 62,39 dollars. Ce repli est à mettre en lien avec des informations de Bloomberg. Selon le média américain, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés auraient l’intention d’accélérer leurs augmentations de la production de 500 000 barils par jour au cours des trois prochains mois. Face à des craintes d’une offre surabondante, les cours de l’or noir sont donc logiquement en baisse.

OPEP
Pétrole et parapétrolier
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

