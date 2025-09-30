L'OPEP+ pourrait augmenter sa production, le prix du baril recule

(AOF) - Les cours de l’or noir se dirigent vers un nouveau repli. À 15h30, le baril de Brent recule de 0,92 %, à 67,03 dollars, tandis qu’à New York, celui de WTI s’affaisse de 1,23 %, à 62,39 dollars. Ce repli est à mettre en lien avec des informations de Bloomberg. Selon le média américain, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés auraient l’intention d’accélérer leurs augmentations de la production de 500 000 barils par jour au cours des trois prochains mois. Face à des craintes d’une offre surabondante, les cours de l’or noir sont donc logiquement en baisse.