L'Opep maintient sa prévision de production de pétrole en 2024

(AOF) - « En 2024, la demande mondiale de pétrole devrait croître de 2,2 millions de barils par jour (mb/j) », annonce l’Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) dans son rapport mensuel, sans changement par rapport à son estimation précédente. L’Opep cite « la Chine, l'Inde, le Moyen-Orient et les autres pays d'Asie » parmi les pays « contribuant le plus à la demande ». Les principaux moteurs de la croissance de l'offre de pétrole pour 2023 sont les États-Unis, le Brésil, la Norvège, le Kazakhstan, la Guyane et la Chine.

Pour 2024, la production de liquides hors Opep devrait augmenter de 1,4 mb/j, sans changement par rapport à l'évaluation du mois précédent. Les baisses les plus importantes sont attendues au Mexique et en Malaisie.

Vers 17h15, le baril de brent gagne 1,88% à 92,31 dollars.