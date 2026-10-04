L'Opep+ devrait maintenir ses objectifs de production - délégué

L'Opep+ est parvenu à un accord de principe pour maintenir en novembre ses objectifs de production de pétrole, a déclaré un délégué de l'organisation en amont de la réunion du groupe prévue ce dimanche.

L'Opep+ rassemble les pays membres de l'Opep et d'autres pays producteurs de pétrole menés par la Russie.

(Reportage Ahmad Ghaddar et Alex Lawler; rédigé par Dmitry Zhdannikov; version française Claude Chendjou)