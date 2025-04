L'Opep+ devrait décider d'une nouvelle hausse de sa production jeudi

(AOF) - Les ministres de l'OPEP+ se réuniront jeudi et devraient approuver une nouvelle augmentation de la production à partir du mois de mai, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier. Sur le marché pétrolier, le cours du baril de Brent grappille 0,11% à 74,85 dollars tandis que celui de WTI gagne 0,08% à 71,54 dollars. Ils devraient augmenter leur production de 135 000 barils par jour. " Les acteurs du marché pétrolier sont confrontés à un dilemme à un million de dollars ", explique PVM Oil.

Pétrole et parapétrolier

