L'OPEP+ devrait augmenter ses quotas de production de pétrole en septembre-sources

L'OPEP+ est parvenu à un accord de principe pour relever ses objectifs de production de pétrole d'environ 188.000 barils par jour à partir du mois de septembre, puis marquer une pause au quatrième trimestre, ont déclaré dimanche un délégué du cartel et deux sources au fait des négociations.

L'OPEP+, qui rassemble les pays membres de l'OPEP et d'autres pays producteurs de pétrole menés par la Russie, devrait rendre publique sa décision à l'issue d'une réunion prévue ce dimanche, alors que les tensions restent vivent au Moyen-Orient, poussant les prix du brut à la hausse.

(Reportage d'Alex Lawler, Ahmad Ghaddar et Olesya Astakhova ; version française Tangi Salaün)