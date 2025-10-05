 Aller au contenu principal
L'Opep+ d'accord pour une légère hausse de sa production en novembre - sources
information fournie par Reuters 05/10/2025 à 12:34

L'Opep+ a décidé de procéder à une légère augmentation de sa production pétrolière à partir du mois de novembre, de 137.000 barils par jour, a-t-on appris auprès de trois sources proches du cartel pétrolier.

Le groupe, qui réunit l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, la Russie et plusieurs petits pays producteurs, a relevé au total cette année ses objectifs de production de plus de 2,6 millions de bpj, soit 2,5% de la demande mondiale environ, après avoir réduit son offre pendant des années.

Ce revirement stratégique s'explique par la volonté du groupe de reprendre des parts de marché aux concurrents, en particulier les producteurs américains de pétrole de schiste.

Selon les trois sources interrogées par Reuters, un accord de principe sur une hausse de 137.000 bpj a été conclu en prévision d'une réunion virtuelle des membres de l'Opep+ programmée à 11h00 GMT, mais l'Arabie saoudite et la Russie, les deux poids lourds de l'organisation, ont âprement débattu en amont de cette décision.

La Russie, dont les ressources pétrolières sont essentielles pour financer la guerre en Ukraine, préconisait une hausse de la production plus modeste pour éviter de favoriser davantage la baisse des cours.

L'Arabie saoudite aurait préféré relever beaucoup plus fortement l'offre, de 274.000, 411.000 voire 548.000 bpj, ont déclaré des sources avant la réunion.

(Olesya Astakhova et Dmitry Zhdannikov; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

OPEP
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
3,32 USD NYMEX -0,36%
Pétrole Brent
64,32 USD Ice Europ 0,00%
Pétrole WTI
60,69 USD Ice Europ -0,08%
