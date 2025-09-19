L'OpenAI va dépenser 100 milliards de dollars sur cinq ans en serveurs de sauvegarde, selon The Information

OpenAI prévoit de dépenser environ 100 milliards de dollars pour louer des serveurs de sauvegarde auprès de fournisseurs de services en nuage au cours des cinq prochaines années, a rapporté The Information vendredi, citant les discussions des dirigeants de l'entreprise avec les actionnaires.

Cette dépense s'ajoute aux 350 milliards de dollars que l'entreprise d'intelligence artificielle a déjà prévu de dépenser en location de serveurs auprès de fournisseurs d'informatique en nuage cette année jusqu'en 2030, selon le rapport.

Les entreprises dépensent des centaines de milliards de dollars pour s'assurer une capacité informatique limitée par l'offre alors qu'elles s'efforcent de développer les modèles d'IA les plus sophistiqués, ce qui profite aux fournisseurs de services d'informatique en nuage et aux fabricants de puces.

En incluant les serveurs de sauvegarde, OpenAI prévoit de dépenser environ 85 milliards de dollars par an pour la location de serveurs au cours des cinq prochaines années, en moyenne, selon le rapport citant les projections privées de l'entreprise.

OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Les dirigeants d'OpenAI affirment que les serveurs sont "monétisables" parce qu'ils aideront l'entreprise à obtenir des revenus supplémentaires qu'elle n'a pas encore inclus dans ses projections, soit en alimentant des percées en matière de recherche, soit en augmentant l'utilisation des produits, selon le rapport.

Le créateur de ChatGPT prévoit de dépenser environ 115 milliards de dollars en liquidités jusqu'en 2029, car elle augmente ses dépenses pour alimenter ses modèles d'intelligence artificielle, a rapporté The Information au début du mois.