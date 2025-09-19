 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'OpenAI va dépenser 100 milliards de dollars sur cinq ans en serveurs de sauvegarde, selon The Information
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 17:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI prévoit de dépenser environ 100 milliards de dollars pour louer des serveurs de sauvegarde auprès de fournisseurs de services en nuage au cours des cinq prochaines années, a rapporté The Information vendredi, citant les discussions des dirigeants de l'entreprise avec les actionnaires.

Cette dépense s'ajoute aux 350 milliards de dollars que l'entreprise d'intelligence artificielle a déjà prévu de dépenser en location de serveurs auprès de fournisseurs d'informatique en nuage cette année jusqu'en 2030, selon le rapport.

Les entreprises dépensent des centaines de milliards de dollars pour s'assurer une capacité informatique limitée par l'offre alors qu'elles s'efforcent de développer les modèles d'IA les plus sophistiqués, ce qui profite aux fournisseurs de services d'informatique en nuage et aux fabricants de puces.

En incluant les serveurs de sauvegarde, OpenAI prévoit de dépenser environ 85 milliards de dollars par an pour la location de serveurs au cours des cinq prochaines années, en moyenne, selon le rapport citant les projections privées de l'entreprise.

OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Les dirigeants d'OpenAI affirment que les serveurs sont "monétisables" parce qu'ils aideront l'entreprise à obtenir des revenus supplémentaires qu'elle n'a pas encore inclus dans ses projections, soit en alimentant des percées en matière de recherche, soit en augmentant l'utilisation des produits, selon le rapport.

Le créateur de ChatGPT prévoit de dépenser environ 115 milliards de dollars en liquidités jusqu'en 2029, car elle augmente ses dépenses pour alimenter ses modèles d'intelligence artificielle, a rapporté The Information au début du mois.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

