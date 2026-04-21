L'OpenAI s'appuie sur des consultants internationaux pour étendre l'utilisation du Codex dans les grandes entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a annoncé mardi qu'elle élargissait ses partenariats avec de grands cabinets de conseil internationaux afin d'accélérer l'adoption par les entreprises de ses outils d'intelligence artificielle Codex, alors que la concurrence s'intensifie sur le marché de l'intelligence artificielle, qui évolue rapidement.

Elle lance également Codex Labs, qui placera des spécialistes d'OpenAI directement au sein des organisations clientes pour les aider à intégrer la technologie dans les systèmes et flux de travail existants.

Le fabricant de ChatGPT a déclaré qu'il travaillait avec des intégrateurs de systèmes mondiaux, notamment Accenture ACN.N , Capgemini CAPP.PA , CGI, Cognizant CTSH.O , Infosys INFY.NS , PwC et Tata Consultancy Services TCS.NS , afin d'aider les grandes entreprises à identifier et à déployer Codex dans le cadre de leurs opérations de développement de logiciels.

Cette décision intervient alors qu'OpenAI est confrontée à une pression croissante de la part de ses rivaux, tels qu'Anthropic, dont les modèles Claude ont gagné en popularité auprès des entreprises pour le codage, le raisonnement et les déploiements d'entreprise.

Les grandes entreprises technologiques, dont Microsoft, Google et Amazon, investissent également massivement pour différencier leurs offres d'IA pour les entreprises.

Dans le cadre d'un changement stratégique plus large, l'OpenAI a, ces derniers mois, réduit ou arrêté certaines initiatives expérimentales plus modestes, notamment des projets tels que Sora, afin de concentrer ses ressources sur des produits de base tels que Codex et ChatGPT.

Codex est conçu pour automatiser certaines parties du cycle de vie du développement logiciel, notamment l'écriture, la révision et le raisonnement sur le code.

OpenAI a déclaré que l'utilisation hebdomadaire de Codex a fortement augmenté ces dernières semaines, avec plus de 4 millions de développeurs qui l'utilisent actuellement, contre environ 3 millions au début du mois.