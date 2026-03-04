L'OpenAI est en pourparlers pour déployer l'IA dans les réseaux classifiés de l'Otan, selon The Information

OpenAI envisage de conclure un accord pour déployer son intelligence artificielle sur tous les réseaux classifiés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (NATO), a rapporté The Information mardi, citant un porte-parole de la société.