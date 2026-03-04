 Aller au contenu principal
L'OpenAI est en pourparlers pour déployer l'IA dans les réseaux classifiés de l'Otan, selon The Information
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 02:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI envisage de conclure un accord pour déployer son intelligence artificielle sur tous les réseaux classifiés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (NATO), a rapporté The Information mardi, citant un porte-parole de la société.

