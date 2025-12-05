L'OPAS sur Cogelec ouvre le 8 décembre
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 15:23
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 29 euros, la totalité des 2 065 261 actions Cogelec existantes qu'il ne détient pas directement ou indirectement, représentant 23,21% du capital de cette société.
Il a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, en contrepartie d'une indemnisation unitaire de 29 euros.
Valeurs associées
|28,900 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Quand Stranger Things rencontre Harry Potter: Netflix , le géant de la vidéo à la demande par abonnement, est en passe de racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars, mettant la main sur un immense catalogue ... Lire la suite
-
À l’école, les filles sont en tête de classe. Dans les études supérieures, les femmes représentent la majorité des effectifs. Et pourtant, dans le monde du travail, les femmes ont des postes et des salaires inférieurs à ceux des hommes. En France, seules quatre ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a accentué sa hausse vendredi, après la publication décalée d'un indicateur d'inflation américaine pour le mois de septembre qui renforce les espoirs de baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine. Vers 15H30 GMT, une ... Lire la suite
-
Ukraine : "Il faut maintenir l'effort de guerre", estime Emmanuel Macron, qui craint "l'esprit de division"
Emmanuel Macron a évoqué en début de semaine le risque "que les États-Unis trahissent l'Ukraine sur la question des territoires sans qu'il y ait de garantie claire en matière de sécurité". "Nous avons besoin des États-Unis pour avoir la paix", mais "il faut maintenir ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer