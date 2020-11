Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Onu se prépare à l'arrivée de 200.000 réfugiés éthiopiens au Soudan Reuters • 20/11/2020 à 11:20









GENEVE, 20 novembre (Reuters) - Les agences des Nations unies se préparent à l'arrivée possible de 200.000 réfugiés éthiopiens au Soudan dans les six mois, a déclaré vendredi un responsable du HCR, l'agence de l'Onu pour les réfugiés. La région du Tigré, dans le nord de l'Ethiopie, est le théâtre de violents combats depuis le début du mois entre les forces locales du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) et l'armée éthiopienne. "Avec toutes les agences, nous avons mis au point un plan de réponse pour environ 20.000 personnes or actuellement, nous en sommes à environ 31.000, le chiffre a donc déjà été dépassé", a expliqué Axel Bisschop lors d'un point de presse à Genève. "Le nouveau chiffre de planification est d'environ 200.000." (Stephanie Nebehay et Emma Farge; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

