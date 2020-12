Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Onu inquiète après les tirs essuyés par une de ses équipes en Ethiopie Reuters • 08/12/2020 à 19:52









NATIONS UNIES, 8 décembre (Reuters) - Les Nations unies ont établi un contact "au plus haut niveau" avec le gouvernement éthiopien à la suite d'"informations alarmantes" selon lesquelles une de leurs équipes a essuyé des tirs dans la région dissidente du Tigré, a annoncé mardi le porte-parole de l'Onu, Stéphane Dujarric. "Ce sont des informations alarmantes et nous nous engageons au plus haut niveau avec le gouvernement fédéral (éthiopien) pour exprimer notre préoccupation et éviter que de tels incidents se reproduisent à l'avenir", a-t-il ajouté. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, s'en est entretenu lundi avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, a-t-il révélé. L'incident s'est produit dimanche alors que l'équipe onusienne cherchait à accéder au camp de Shimelba, dans la région du Tigré, où sont regroupés des réfugiés érythréens. Un porte-parole du gouvernement éthiopien a reconnu mardi que des forces gouvernementales avaient ouvert le feu sur une équipe des Nations unies mais a expliqué que celle-ci avait franchi deux postes de contrôle sans s'arrêter alors qu'elle circulait à vive allure vers une zone non autorisée. (Michelle Nichols avec Katharine Houreld à Addis-Abeba version française Laura Marchioro, édité par Henri-Pierre André)

