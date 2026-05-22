L'ONU envoie des fonds d'urgence et du personnel pour faire face à la crise liée au virus Ebola au Congo

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Les Nations unies débloquent environ 60 millions de dollars provenant d'un fonds d'urgence pour aider à endiguer une épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et déploient des effectifs supplémentaires, a déclaré vendredi leur responsable de l'aide humanitaire.

“Nous devons prendre les devants face à cette épidémie d’Ebola”, a déclaré Tom Fletcher sur X. “Les conditions d’intervention sont difficiles pour mener à bien ce travail vital. Nous sommes confrontés à un conflit et à d’importants mouvements de population.”

Les experts estiment que la souche Bundibugyo du virus – pour laquelle il n'existe aucun vaccin – a circulé sans être détectée pendant environ deux mois dans la province congolaise d'Ituri avant d'être identifiée la semaine dernière.

L'épidémie a jusqu'à présent entraîné 160 décès présumés sur 670 cas suspects.