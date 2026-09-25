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L'ONU élargit la liste des entreprises liées aux colonies israéliennes
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 17:06
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'ONU ajoute 61 entreprises à sa base de données, portant le total à plus de 200

* Ces entreprises opèrent dans les secteurs de l'énergie, de l'alimentation, des transports et de l'agriculture

* Israël juge cette base de données injuste et dénonce les entreprises qui opèrent en toute légalité

(Aucun commentaire immédiat des entreprises n'est ajouté au paragraphe 5)

par Emma Farge

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a publié vendredi une liste ajoutant 61 entreprises supplémentaires opérant dans les colonies israéliennes de Cisjordanie , que l’organisation internationale considère comme illégales.

Cette base de données est un sujet très sensible, car ces entreprises pourraient faire l’objet de boycotts ou de désinvestissements visant à faire pression sur Israël au sujet de l’expansion des colonies sur ce territoire où vivent plus de 3 millions de Palestiniens.

Cette base de données, publiée pour la première fois en 2020 , recense désormais 214 entreprises, principalement israéliennes, mais aussi issues de 10 autres pays, dont la France, l’Allemagne, la Chine et les États-Unis.

Parmi les entreprises récemment ajoutées figurent le fabricant israélien de pesticides ADAMA, qui fait partie du groupe chinois Syngenta, la société holding d’investissement immobilier israélienne Alony Hetz et l’entreprise espagnole Salvat Logistica.

Ces entreprises n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant leur inclusion dans la base de données des Nations unies.

Elles rejoignent ainsi des entreprises telles que l’agence de voyage Expedia et la société de location de logements Airbnb, qui figuraient déjà sur la liste.

Israël, qui considère la Cisjordanie comme un territoire contesté plutôt qu’occupé, a déjà déclaré que cette liste diffamait injustement des entreprises opérant en toute légalité.

“Il s’agit d’un mécanisme biaisé — créé par un organe profondément défaillant dont la majorité se prononce systématiquement contre Israël”, a déclaré vendredi la mission diplomatique israélienne, affirmant que cette base de données avait été mise en place pour “persécuter” l’État juif.

On a assisté à une recrudescence des attaques de colons contre des Palestiniens à mesure que les avant-postes se multiplient , ce qui a incité la Grande-Bretagne, la France et le Canada à bloquer ce mois-ci les importations en provenance des colonies.

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a évalué des entreprises actives dans un ensemble de secteurs, notamment l’énergie, l’alimentation, l’hôtellerie, les transports et l’agriculture, sur la base d’informations confidentielles qui lui ont été transmises.

Une soixantaine d’autres entreprises ont été évaluées mais n’ont pas été retenues, car elles ne répondaient pas aux critères de l’ONU concernant leur implication dans des activités violant le droit des Palestiniens à l’autodétermination.

Selon le site web de l’ONU, il s’agit notamment de la fourniture d’équipements de démolition destinés à détruire des bâtiments palestiniens, de la mise en place de systèmes de surveillance pour les colonies et d’autres services, tels que les transports, qui contribuent à assurer leur pérennité.

D'autres entreprises, comme la société de voyages en ligne Opodo, enregistrée au Royaume-Uni, et l'agence de voyages en ligne eDreams, domiciliée en Espagne, ont été retirées de la liste initiale après avoir déposé une demande de réévaluation.

L’ONU a estimé qu’il existait des motifs raisonnables de croire qu’elles n’étaient plus impliquées dans les activités qui avaient précédemment justifié leur inclusion.

eDreams a déclaré l’année dernière qu’elle s’était retirée de la liste et qu’elle continuerait à bloquer les annonces concernant des hébergements situés dans des colonies israéliennes illégales, expliquant que certaines étaient apparues automatiquement sur son site web après avoir été mises en ligne par leurs propriétaires.

Les Palestiniens souhaitent que la Cisjordanie fasse partie d’un futur État indépendant.

Mais le gouvernement nationaliste du Premier ministre Benjamin Netanyahu a largement soutenu les colons, et la construction s’est intensifiée depuis l’attaque menée par le groupe militant Hamas contre Israël en octobre 2023 et la guerre de Gaza qui s’en est suivie .

L'agence de voyage Expedia avait précédemment déclaré que les annonces situées dans ce qu’elle qualifiait de “zones contestées” étaient clairement identifiées, respectaient le droit international et les sanctions en vigueur, et faisaient l’objet d’une diligence raisonnable renforcée, conformément aux normes de l’ONU.

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