 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 859,60
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'once d'or se reprend après deux baisses consécutives
information fournie par AOF 19/09/2025 à 16:50

(AOF) - Les cours de l’or sont en hausse après deux séances de repli d'affilée. Sur ces séances, les opérateurs ont pris une partie de leurs bénéfices après la récente progression du prix du métal jaune. L’or a récemment profité de son statut de valeur refuge face aux tensions géopolitiques un peu partout dans le monde, aux incertitudes économiques et au ralentissement de certaines grandes puissances économiques. À 16h30, le prix de l’once est en hausse de 0,51 %, à 3 663,01 dollars et depuis le 1er janvier 2025, il affiche une progression impressionnante de 39,40 %.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo du Groupe BPCE
    Generali et BPCE renoncent aux pénalités de rupture pour leur accord dans la gestion d'actifs, selon sources
    information fournie par Reuters 19.09.2025 17:28 

    Generali et la banque française BPCE sont convenus de supprimer les pénalités prévues en cas de rupture de leur projet d'accord dans la gestion d'actifs, ont indiqué deux sources, confirmant une information du quotidien italien Il Sole 24 Ore. L'accord visant à ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street poursuit sa course aux records
    information fournie par AFP 19.09.2025 16:22 

    La Bourse de New York progresse vendredi continuant de profiter de la première baisse de taux de la banque centrale américaine (Fed) de l'année, en l'absence de nouvelles données économiques marquantes. Au lendemain d'une séance marquée par des records pour tous ... Lire la suite

  • Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles.
    Sous la pression de Trump, l'UE prévoit d'accélérer sa sortie du GNL russe
    information fournie par Reuters 19.09.2025 16:00 

    par Julia Payne L'Union européenne (UE) prévoit d'interdire ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL) russe un an plus tôt que prévu dans le cadre d'un 19e paquet de sanctions contre Moscou liées à la guerre en Ukraine, ont déclaré vendredi des responsables ... Lire la suite

  • Le panneau de Wall Street est suspendu à l'extérieur du bâtiment de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre sur de nouveaux sommets
    information fournie par Reuters 19.09.2025 15:59 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, touchant de nouveaux sommets, au lendemain d'une séance record pour quatre de ses principaux indices dans la perspective d'un "pivot" de la Réserve fédérale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, l'indice ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank