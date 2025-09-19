L'once d'or se reprend après deux baisses consécutives

(AOF) - Les cours de l’or sont en hausse après deux séances de repli d'affilée. Sur ces séances, les opérateurs ont pris une partie de leurs bénéfices après la récente progression du prix du métal jaune. L’or a récemment profité de son statut de valeur refuge face aux tensions géopolitiques un peu partout dans le monde, aux incertitudes économiques et au ralentissement de certaines grandes puissances économiques. À 16h30, le prix de l’once est en hausse de 0,51 %, à 3 663,01 dollars et depuis le 1er janvier 2025, il affiche une progression impressionnante de 39,40 %.
