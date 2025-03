L'once d'or retrouve son lustre

(AOF) - Après avoir connu un passage à vide en fin de semaine dernière, l'once d'or retrouve son statut de valeur refuge. Elle gagne 0,44% à 2906,21 dollars. Le métal précieux profite de l’ouverture aujourd’hui des hostilités commerciales entre les Etats-Unis, le Canada, la Chine et le Mexique. L'once d'or sert également en tant que couverture du risque géopolitique dans un contexte de plus en plus tendu entre les Etats-Unis et l'Ukraine. L'administration Trump a décidé cette nuit de suspendre l'aide militaire à Kiev.

La faiblesse du dollar soutient également l'or car elle rend moins onéreuse son acquisition par les investisseurs détenteurs d'autres devises.

Aujourd'hui, UBS explique la récente baisse de 3% de l'or par des prises de bénéfices après une progression de 39% sur un an. La banque suisse s'attend toujours à ce que l'once atteigne 3000 dollars cette année.