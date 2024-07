L'once d'or retombe sur les 2400 dollars

(AOF) - L'once d'or recule de 1,63% à 2403 dollars à l'approche de la clôture en Europe après avoir inscrit un nouveau plus haut historique mercredi à plus de 2480 dollars. UBS pense que les arguments en faveur de l'or en tant que diversification attrayante restent solides. " Les achats des banques centrales, les tensions géopolitiques, la persistance d'une inflation élevée et la baisse probable des taux d'intérêt aux États-Unis sont autant de facteurs qui soutiennent les prix de l'or ", explique le spécialiste. Il anticipe une once à 2600 dollars d'ici la fin de l'année.