L'once d'or pourrait s'approcher des 5000 dollars en 2026, selon Deutsche Bank

(AOF) - Après des années 2024 et 2025 exceptionnelles, Deutsche Bank anticipe la poursuite de la hausse des cours de l'once d'or en 2026. La banque allemande a relevé sa prévision de prix à 4 450 dollars l’once (contre 4 000 dollars précédemment) et affiche une fourchette annuelle comprise entre 3 950 et 4 950 dollars. Comme facteurs de soutien au métal jaune, elle cite la stabilisation des flux et des indicateurs techniques suggérant que l'ajustement des positions spéculatives est désormais achevé.

"Les ventes d'ETF spécialisés dans l'or montrent des signes de normalisation après le déclin très rapide des positions en or commencé le 22 octobre, oscillant désormais entre de légers achats et ventes nets," fait observer le spécialiste, Michael Hsueh.

Il ajoute que la "situation structurellement favorable du marché est illustrée par une demande inélastique de la part des banques centrales et des investissements dans les ETF, qui détourne l'offre du marché de la bijouterie. De plus, la croissance globale de la demande dépasse celle de l'offre".

S'agissant des risques pouvant entraver la marche en avant de ce métal précieux, Deutsche Bank signale que l'or présente souvent une corrélation positive avec le risque. "Une correction plus marquée des marchés actions serait donc préjudiciable, tout comme notre scénario central prévoyant un assouplissement moins prononcé de la Fed en 2026 que ne l'anticipe le marché (-50 points de base contre -93 points de base attendus)," prévient-il. Quant à une résolution négociée du conflit Russie-Ukraine, elle aurait un impact négatif temporaire.