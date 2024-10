L'once d'or en mode momentum au-delà des 2700 dollars

(AOF) - La hausse de l'once d'or semble irrésistible : elle progresse de 0,72% à 2712,33 dollars après avoir inscrit un nouveau plus haut historique à 2714,02 dollars. Le métal précieux affiche ainsi une progression de plus de 31% depuis le début de l'année et de près de 40% sur un an. Il bénéficie d'un environnement porteur dans un contexte d'assouplissement des politiques monétaires des Banques centrales à travers le monde. 150 baisses de taux ont été enregistrées cette année, selon Central Bank Rates.

Des rendements plus faibles réduisent le coût d'opportunité lié à la détention de l'or, qui n'offre aucune rémunération, soutenant les cours.

Pour MUFG, l'or reste soutenu par son rôle de couverture géopolitique de premier recours dans un environnement incertain, par la demande sans précédent des Banques centrales, par le risque de politiques américaines inflationnistes après les élections en raison de chocs tels que la hausse des droits de douane et par les appréhensions croissantes liées à la dette. L'once bénéficie aussi d'une forte augmentation de la position nette des investisseurs spéculatifs et de la demande des ETF adossés à l'or. "L'argent appelle l'argent" pourrait-on dire.

La banque japonaise s'attend à ce que l'once dépasse les 3000 dollars en 2025.