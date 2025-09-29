 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'once d'or dépasse les 3 800 dollars pour la première fois
information fournie par AOF 29/09/2025 à 14:38

(AOF) - Pour la première fois de son histoire, le cours de l’once d’or a dépassé les 3 800 dollars. Dans la matinée, elle a touché un plus haut à 3 819,65 dollars. Depuis le 1er janvier, elle a progressé de plus de 45 %. La perspective de voir la Réserve fédérale américaine diminuer ses taux encore une fois ou deux d’ici à la fin de l’année continue de soutenir les cours du métal jaune. Autre soutien, son statut de valeur refuge dans un contexte incertain, notamment politique aux États-Unis où un Shutdown est possible dès le 1er octobre.

En l'absence d'accord entre le président et les parlementaires sur les allocations budgétaires, certaines administrations fédérales devront fermer.

A lire aussi

  • Le logo de Stellantis sur le bâtiment de l'entreprise à Poissy
    Stellantis change de directeur financier, Laranjo remplace Ostermann
    information fournie par Reuters 29.09.2025 15:18 

    Stellantis a annoncé lundi la nomination du brésilien Joao Laranjo au poste de directeur financier, avec effet immédiat, à la suite de la démission inattendue de son prédécesseur Doug Ostermann "pour des raisons personnelles". Ce nouveau changement au sein de la ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : La situation technique est plutôt incertaine
    SCHLUMBERGER : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 29.09.2025 15:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • carmat (Crédit: / Carmat)
    Carmat fait le point sur la procédure de redressement judiciaire
    information fournie par AOF 29.09.2025 14:43 

    (AOF) - Carmat a annoncé que le Tribunal des activités économiques de Versailles avait accordé à un potentiel repreneur, un délai supplémentaire pour finaliser son offre et en lever les conditions suspensives. L’offre de reprise en plan de cession émane de la société ... Lire la suite

  • ( AFP / BERTRAND GUAY )
    Carmat: l'offre de reprise non confirmée, liquidation en vue
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.09.2025 14:41 

    L'offre de reprise de Carmat , pionnier français d'un coeur artificiel, en redressement judiciaire, n'a pas été confirmée faute de financement nécessaire, rendant "extrêmement probable" sa liquidation judiciaire "à très brève échéance", a annoncé la société lundi ... Lire la suite

