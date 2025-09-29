L'once d'or dépasse les 3 800 dollars pour la première fois

(AOF) - Pour la première fois de son histoire, le cours de l’once d’or a dépassé les 3 800 dollars. Dans la matinée, elle a touché un plus haut à 3 819,65 dollars. Depuis le 1er janvier, elle a progressé de plus de 45 %. La perspective de voir la Réserve fédérale américaine diminuer ses taux encore une fois ou deux d’ici à la fin de l’année continue de soutenir les cours du métal jaune. Autre soutien, son statut de valeur refuge dans un contexte incertain, notamment politique aux États-Unis où un Shutdown est possible dès le 1er octobre.

En l'absence d'accord entre le président et les parlementaires sur les allocations budgétaires, certaines administrations fédérales devront fermer.