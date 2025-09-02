L'once d'or dépasse les 3.500 dollars, nouveau record

L'incertitude économique et les craintes sur l'indépendance de la Fed font monter les cours du métal précieux.

( AFP / YOSHIKAZU TSUNO )

L'or a battu un nouveau record en atteignant 3.501,59 dollard l'once, surpassant sa marque d'avril dernier, mardi 2 septembre, dans les premiers échanges en Asie.

Les investisseurs achètent du métal jaune, délaissant le dollar, valeur refuge concurrente, en raison d' anticipations sur une baisse des taux américains et d'inquiétudes sur l'indépendance de la Réserve fédérale (Fed). La justice américaine n'a pas encore statué sur le sort de la gouverneure de la banque centrale américaine Lisa Cook que Donald Trump veut révoquer, menaçant ce faisant l'indépendance de l'institution qu'il souhaite voir abaisser les taux.

Face à une économie américaine à la peine, le marché table dans tous les cas sur une coupe de 0,25 point de pourcentage lors de la prochaine réunion de la Fed des 16 et 17 septembre. Cette perspective affaiblit le dollar et les rendements obligataires, considérés comme des valeurs refuges au même titre que l'or : les investisseurs se tournent donc davantage vers ce métal précieux.

L'or s'est en conséquence envolé à 3.501,59 dollars l'once (31,1 grammes), dépassant son précédent record d'avril, de 3.500,10 dollars, à l'époque porté par l'incertitude entourant la politique commerciale américaine.

"Nouvelle dose d'incertitude"

Une cour d'appel fédérale américaine a estimé vendredi qu'une grande partie des droits de douane que Donald Trump a imposés étaient illégaux. Cette annonce bénéficie à l'or car elle "a introduit une nouvelle dose d'incertitude sur les marchés qui ne pourrait être résolue que par une décision de la Cour suprême à venir", souligne Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

Si elle est confirmée, une telle décision pourrait bénéficier aux actifs américains sur le long terme; mais dans l'immédiat, elle déconcerte en effet les entreprises, qui hésitent à investir.

Enfin, le cours de l'or, considéré comme une couverture efficace contre l'inflation , a aussi été soutenu par une inflation américaine persistante en août, d'après l'indice PCE publié vendredi.

Depuis le début de l'année, le prix du métal jaune a gonflé d'environ un tiers , dans un contexte d'incertitudes géopolitiques - entre les guerres en Ukraine et à Gaza - et commerciales - face aux va-et-vient de l'administration américaine en matières de droits de douane.