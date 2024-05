L'once d'or débute la semaine en hausse

(AOF) - Le cours de l'once d'or gagne 0,91% à 2355,55 points après avoir connu un moment de faiblesse la semaine dernière. Des déclarations et des statistiques avaient alimenté le scénario de taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps. Les investisseurs avaient notamment pris connaissance jeudi d'un indice des directeurs d'achat, composite, qui prend en compte les secteur manufacturier et des services, supérieur aux attentes. Il est ressorti à 54,4 en mai après 51,3 en avril, selon S&P Global. Le consensus visait 51,2. Les taux longs s'étaient alors tendus.

Si Wall Street est fermé aujourd'hui, les taux longs se détendent aujourd'hui en Europe. La Banque centrale européenne réduira probablement ses taux d'intérêt lors de sa réunion du 6 juin, a suggéré son économiste en chef, Philip Lane, dans une interview accordée au Financial Times lundi.