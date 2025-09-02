 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 694,28
-0,18%
L'once d'or au comptant au zénith à plus de 3500 dollars, l'argent au plus haut depuis 2011
02/09/2025

(AOF) - L'once d'or au comptant a dépassé les 3500 dollars dans la nuit pour atteindre un plus haut historique à un peu plus de 3508 dollars. Elle grappille actuellement 0,03% à 3477,78 dollars. " Le statut de l'or en tant que diversificateur de long terme des portefeuilles se renforce dans un contexte d'augmentation de la dette publique, d'inflation persistante, de risques géopolitiques et de volonté des banques centrales des anciens pays du G10 d'augmenter la part de leurs avoirs en or à long terme dans le total de leurs réserves. ", explique UBS.

Les craintes à propos de la dette publique se traduisent par une hausse des taux longs.

" Les rendements des obligations allemandes, françaises et néerlandaises à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis la crise de l'euro en 2011, tandis que le rendement des gilts britanniques à 30 ans a atteint son plus haut niveau depuis 1998. " signalait ce matin Jim Reid, responsable des études économiques chez Deutsche Bank. Dans la matinée, le rendement du 30 ans français a même touché un plus haut depuis juin 2009 à 4,513 %, selon des données Reuters.

Jim Reid prévient : " Même dans un environnement de marché ordonné, nous observons un cercle vicieux lent mais insidieux : les inquiétudes croissantes sur la dette font monter les rendements, ce qui dégrade la soutenabilité de la dette, ce qui pousse à son tour les rendements encore plus haut."

UBS affiche un objectif de cours de 3700 dollars en juin 2026, mais juge possible une once d'or à 4000 dollars à cet horizon si les conditions géopolitiques ou économiques se détériorent.

Dans le même temps, les futures sur l'once d'argent ont touché un plus haut depuis 2011 à près de 42 dollars. A l'instar de l'or, le métal argenté joue son " rôle de couverture classique contre l'inflation et de valeur refuge en période de turbulences ", indique Deutsche Bank.

  • 12:16

    L’argent c’est de l’or un métal qui va devenir Rare.

