L'once d'or à un nouveau plus haut historique

(AOF) - L’once d’or a atteint un nouveau sommet, au lendemain déjà d’un nouveau record. Son cours a enchaîné une troisième progression consécutive et a touché un plus haut historique à 3 790,64 dollars. Depuis le début de l’année, l’once affiche une progression de plus de 40% et a été soutenue par les nombreuses tensions géopolitiques, jouant ainsi pleinement son rôle de valeur refuge. Depuis quelques jours, le prix du métal jaune profite de la baisse des taux de la Fed et de la perspective de voir la Banque centrale américaine les diminuer encore deux fois avant la fin de l’année.

Avec des taux plus bas, les investisseurs se détournent du marché obligataire qui est moins attrayant pour se consacrer à d'autres actifs comme l'or.