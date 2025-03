L'once d'or à l'assaut des 3100 dollars

Goldman Sachs est un peu moins optimiste et cible 3100 dollars d'ici fin 2025.

(AOF) - 15 jours après avoir dépassé pour la première fois les 3000 dollars, l'once d'or est désormais en approche des 3100 dollars. Elle progresse de 0,86% à 3082,49 dollars. UBS a récemment porté son objectif à 3200 dollars en juin de cette année. La banque suisse pense que la progression de l'or va se poursuivre aussi longtemps que les risques politiques et l'intensification du conflit commercial continueront à stimuler la demande en valeurs refuge. MUFG vise 3 450 dollars l'once d'ici la fin de l'année contre 3 080 dollars auparavant.

