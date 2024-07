L'once d'or à l'assaut de son record

Ces derniers mois, le métal précieux a été soutenu par les achats d'or des Banques centrales et des investisseurs chinois, mais aussi par les risques géopolitiques.

UBS fait remarquer que les tentatives de repli en dessous de 2300 dollars ont été peu profondes et brèves. " L'intérêt pour 'l'achat lors des baisses' est resté prédominant parmi les investisseurs dans le contexte d'un sentiment favorable à l'égard de l'or, ce qui explique probablement pourquoi le marché s'est rapidement redressé à la suite de la publication de données américaines médiocres et d'anticipations accommodantes à propos de la Fed. ", explique le spécialiste.

(AOF) - L'once d'or se rapproche de son plus haut historique de 2450 dollars touché fin mai. Elle gagne 1,11% à 2 449,14 dollar. L'once a profité ces derniers jours de la perspective d’une baisse des taux de la Fed en septembre alors qu'elle devrait pas modifier sa politique monétaire en juillet. Les marchés attribuent désormais une probabilité de plus de 93,3% à un assouplissement monétaire de la Fed à la rentrée, selon le CME FedWatch Tool.

