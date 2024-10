L'once d'argent en approche des 35 dollars

(AOF) - L'or n'est pas le seul des métaux précieux à bénéficier de la faveur des investisseurs. L'once d'argent gagne 2,57% à 34,6582 dollars. Le contexte macroéconomique est favorable au complexe des métaux précieux : les Banques centrales réduisent leurs taux d'intérêt et Donald Trump connaît une dynamique favorable dans les sondages à 2 semaines du scrutin présidentiel américain. Une victoire du candidat républicain est considérée comme plus inflationniste que celle de Kamala Harris.

