L'OMS va enquêter à Wuhan sur les origines du SARS-CoV-2

GENEVE, 7 juillet (Reuters) - Des experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se rendront ce week-end en Chine pour préparer une étude sur les origines du nouveau coronavirus apparu en décembre dans la province de Wuhan et sur la manière dont il a été transmis aux humains par les animaux. "Le meilleur endroit pour commencer est évidemment celui où la maladie est pour la première fois apparue chez les humains, et c'est à Wuhan que la maladie a émergé, que les premiers clusters de pneumonies atypiques ont été observés", a expliqué le Dr Mike Ryan, directeur des programmes d'urgence de l'OMS. Durement critiquée par les Etats-Unis et d'autres pays qui l'accusent d'opacité et de réponse tardive face à l'épidémie, la Chine dit avoir toujours agi avec transparence, dès l'apparition du nouveau coronavirus. L'étude de l'OMS sera menée en étroite concertation avec les ministères chinois impliqués dans la gestion de l'épidémie, a promis Mike Ryan. (Stephanie Nebehay; version française Jean-Stéphane Brosse)

