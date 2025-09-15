L'OMS soutient le médicament amaigrissant contre l'obésité et appelle à un changement de mentalité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jennifer Rigby

L'Organisation mondiale de la santé recommandera l'utilisation de médicaments amaigrissants pour traiter l'obésité chez les adultes, selon un projet de directive de l'agence qui a exhorté les pays à prendre au sérieux l'obésité en tant que maladie chronique.

Le comité d'experts de l'OMS a conclu que les populaires médicaments GLP-1, développés pour la première fois par Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N , font partie de la solution pour le traitement à long terme de l'obésité chez les patients dont l'indice de masse corporelle (IMC) est supérieur ou égal à 30, parallèlement à des conseils sur les changements de mode de vie et de comportement.

Reuters a d'abord rapporté que l'OMS était susceptible de prendre cette mesure en mai de cette année.

Dans le projet de lignes directrices, publié en ligne et ouvert à la consultation jusqu'au 27 septembre, l'OMS a indiqué que la réponse à l'obésité est souvent influencée par des points de vue dépassés qui la considèrent comme un problème de mode de vie. Il s'agit au contraire d'une "maladie chronique, progressive et récurrente" qui touche plus d'un milliard de personnes dans le monde, tant dans les pays à revenu élevé que dans les pays à faible revenu, et qui est à l'origine de millions de décès qui pourraient être évités.

Elle a recommandé d'utiliser les médicaments pour traiter l'obésité pour la première fois, estimant qu'il s'agissait d'une étape clé vers l'élaboration d'une norme mondiale de soins. Elle élabore actuellement des lignes directrices distinctes pour le traitement des enfants et des adolescents.

Alors que le projet de directives de l'OMS ne s'applique qu'aux personnes dont l'indice de masse corporelle (IMC) est supérieur à 30, dans certains pays à revenu élevé comme les États-Unis, les médicaments sont également recommandés aux personnes dont l'indice de masse corporelle (IMC) est compris entre 27 et 30 et qui souffrent d'au moins un problème de poids.

Plus tôt ce mois-ci, l'OMS s'est abstenue d'ajouter les médicaments contre l'obésité à sa liste de médicaments essentiels, un catalogue distinct des médicaments qui devraient être disponibles dans tous les systèmes de santé fonctionnels.

Elle les a toutefois ajoutés pour les patients souffrant de diabète de type 2 - la maladie pour laquelle ils ont été initialement développés - associé à un autre problème de santé. L'agence a indiqué que cela indiquait quels patients bénéficieraient le plus de ces thérapies coûteuses, ajoutant que les prix élevés limitent l'accès aux médicaments dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.