L'OMS relève le risque d'épidémie d'Ebola au Congo à « très élevé » à l'échelle nationale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des chiffres relatifs aux cas d'Ebola et des détails aux paragraphes 4 à 8)

L'Organisation mondiale de la santé a relevé à « très élevé » le risque que la souche Bundibugyo du virus Ebola se transforme en épidémie nationale en République démocratique du Congo.

Cette souche, pour laquelle il n'existe ni vaccin ni traitement approuvé, a été déclarée dimanche « urgence de santé publique de portée internationale » par l'OMS.

« Nous révisons actuellement notre évaluation des risques pour la classer comme très élevée au niveau national, élevée au niveau régional et faible au niveau mondial », a déclaré aux journalistes le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

À ce jour, 82 cas ont été confirmés au Congo, avec sept décès confirmés, 177 décès présumés et près de 750 cas suspects. La situation en Ouganda est stable, avec deux cas confirmés chez des personnes ayant voyagé depuis la RDC, dont un mortel, a indiqué Tedros.

« Le risque de propagation rapide de ce virus est élevé, très élevé, et cela a changé toute la donne », a déclaré Abdirahman Mahamud, directeur des opérations d’alerte et d’intervention en cas d’urgence sanitaire à l’OMS.

Les mesures prises en Ouganda, notamment une recherche intensive des contacts et l'annulation d'un rassemblement de masse, semblent avoir été efficaces pour endiguer la propagation du virus, a déclaré Tedros.

Un ressortissant américain qui travaillait au Congo a été testé positif et transféré en Allemagne pour y être soigné.

« Nous avons également pris connaissance aujourd’hui d’informations concernant un autre ressortissant américain ayant eu un contact à haut risque et qui a été transféré en République tchèque », a ajouté Tedros.

La scientifique en chef de l'OMS, Sylvie Briand, a déclaré qu'un traitement antiviral appelé Obeldesivir pourrait être utilisé chez les contacts d'Ebola pour les empêcher de développer la maladie.

L'Obeldesivir est un médicament antiviral expérimental contre la COVID-19, administré par voie orale, développé par Gilead Sciences GILD.O .

« Il s'agit d'un médicament prometteur, mais son utilisation doit encore être encadrée par un protocole très, très strict », a déclaré Mme Briand.