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L'OMS reclassifie le risque d'épidémie d'Ebola au Congo comme « très élevé » à l'échelle nationale
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Organisation mondiale de la santé a relevé le niveau de risque lié à la souche Bundibugyo du virus Ebola à « très élevé » au Congo à l'échelle nationale, a déclaré vendredi son directeur général.

La souche Bundibugyo du virus Ebola, pour laquelle il n'existe ni vaccin ni traitement approuvé, a été déclarée dimanche par l'OMS comme une urgence de santé publique de portée internationale.

« Nous révisons actuellement notre évaluation des risques pour la classer comme très élevée au niveau national, élevée au niveau régional et faible au niveau mondial », a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

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