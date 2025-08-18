L'oléoduc de la Caspienne suspend un point d'amarrage pour maintenance pendant trois semaines.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Caspian Pipeline Consortium (CPC) a déclaré lundi qu'il avait interrompu les opérations à l'un des trois points d'amarrage, le SMP-3, le 15 août pour une maintenance pouvant durer jusqu'à trois semaines.

Il a également indiqué que les chargements ont été effectués via les points d'amarrage SMP-1 et SMP-2.