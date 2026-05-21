L'oléoduc Dakota Access sera exploité dans le respect de normes environnementales et de sécurité plus strictes

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* Le Corps des ingénieurs de l'armée impose des mesures de sécurité et de surveillance plus strictes pour l'oléoduc Dakota Access

* Les conditions imposées comprennent une détection améliorée des fuites, des systèmes de surveillance de l'eau et un examen indépendant des fuites de l'oléoduc

* Aucun nouveau tronçon de pipeline n'est autorisé

L'oléoduc Dakota Access peut continuer à fonctionner sous réserve de mesures environnementales et de sécurité plus strictes, a déclaré jeudi l'Army Corps of Engineers, portant un coup dur aux tribus amérindiennes et aux groupes écologistes qui se sont battus pendant des années contre le tracé de l'oléoduc traversant une source d'approvisionnement en eau cruciale.

En 2020, un tribunal américain avait ordonné au Corps des ingénieurs de l'armée, l'agence fédérale chargée de superviser l'octroi des permis, de mener une étude environnementale plus approfondie sur le tracé de l'oléoduc sous un lac situé à la frontière entre le Dakota du Nord et le Dakota du Sud.

L'oléoduc, connu sous le nom de DAPL, a continué à fonctionner pendant l'examen. Il s'agit du plus grand oléoduc du bassin pétrolier de schiste de Bakken et il peut transporter jusqu'à 750.000 barils de pétrole par jour du Dakota du Nord vers l'Illinois. Une partie de la conduite, détenue par la société texane Energy Transfer ET.N , passe sous le lac Oahe, un réservoir artificiel sur le fleuve Missouri.

Energy Transfer n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Les tribus se sont opposées à l'oléoduc, affirmant qu'elles puisent l'eau du lac à diverses fins, notamment pour la consommation, et qu'elles considèrent les eaux du fleuve Missouri comme sacrées. Leurs avocats ont déclaré que les tribus sont inquiètes d'un éventuel déversement de pétrole.

L'Army Corps a déclaré avoir décidé que l'octroi d'une servitude au pipeline, assortie de conditions supplémentaires visant à réduire les risques pour le lac et le fleuve Missouri, était la solution privilégiée parmi les cinq alternatives étudiées.

Ces conditions comprennent des systèmes améliorés de détection et de surveillance des fuites, une surveillance étendue des eaux souterraines et de surface, un plan d'urgence pour l'approvisionnement en eau, des études sur les moyens de subsistance menées en coordination avec les tribus concernées, ainsi qu'un examen par des experts indépendants des systèmes de sécurité relatifs aux fuites et à leur détection, a précisé le Corps des ingénieurs de l'armée.

La mise en œuvre de cette décision impliquera une coordination avec les agences fédérales et étatiques, les tribus et les autres parties prenantes afin de garantir le respect de toutes les lois, réglementations et conditions de permis applicables. L'Army Corps continuera à superviser les conditions de la servitude et les exigences de surveillance pendant toute la durée de vie de l'oléoduc, a-t-il déclaré.

La décision de l'Army Corps n'autorise pas la construction de nouveaux tronçons de pipeline au-delà du point de franchissement existant.