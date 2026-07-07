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L'Oklahoma poursuit Allstate en justice, affirmant que l'assureur sous-évalue les indemnités dues
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 22:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Allstate ALL.N a été poursuivie mardi par l’État de l’Oklahoma , qui accuse l’assureur d’avoir sous-évalué ou refusé des demandes d’indemnisation pour des dommages causés par des tempêtes de vent et de grêle pendant plusieurs années.

L’Oklahoma a accusé Allstate d’avoir, depuis au moins 2020, “secrètement” imposé des normes restrictives dans l’évaluation des demandes d’indemnisation des assurés, “prédéterminant de fait les résultats” afin de réduire les indemnités versées et d’augmenter les bénéfices de l’entreprise.

L’assureur, dont le siège se trouve à Northbrook, dans l’Illinois, a également été accusé d’avoir retiré aux experts agréés le pouvoir d’approuver la prise en charge des dommages causés par les tempêtes et de les avoir remplacés par des “photographes” et des examinateurs non agréés qui refusent systématiquement la prise en charge.

L’Oklahoma a déclaré que les pratiques d’Allstate ne reflétaient pas ses promesses publicitaires selon lesquelles les assurés seraient “entre de bonnes mains” et protégés contre les “catastrophes”.

“Les consommateurs paient leurs primes en s’attendant à ce que leur compagnie d’assurance soit là lorsque le désastre frappe”, a déclaré le procureur général de l’Oklahoma, Gentner Drummond, dans un communiqué. “Lorsque les assureurs font passer leurs bénéfices avant les assurés, ce sont les familles et les particuliers qui travaillent dur qui en paient finalement le prix.”

Allstate n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’Oklahoma fait partie de la “Tornado Alley”, une région du centre des États-Unis souvent touchée par des tornades.

L’État a indiqué qu’Allstate détenait une part de 8,14% de son marché de l’assurance dommages en 2025, avec 219,1 millions de dollars (XX,X millions d'euros) de primes souscrites.

À l’échelle nationale, Allstate est le quatrième assureur IARD, derrière State Farm, Progressive PGR.N et Berkshire Hathaway BRKa.N , selon Insurance Insider.

La plainte déposée devant le tribunal de district du comté de Cleveland, près d’Oklahoma City, vise à obtenir des dommages-intérêts d’un montant non précisé ainsi que des amendes civiles pour violation des lois de l’Oklahoma relatives à la protection des consommateurs et à la lutte contre le racket.

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