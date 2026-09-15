Communiqué de presse

L’offre du groupement Atos, Open, Thales sélectionnée par l'UGAP pour ses marchés de prestations cloud et infrastructures

Paris, France – 15 septembre 2026 – A l’issue de la procédure de consultation, l’UGAP a retenu les prestations portées par le groupement Atos, Open et Thales pour ses marchés PEC (prestations réalisées dans un environnement cloud) et EIR (prestations d’exploitation informatique et réseau), pour une durée de quatre ans.

Atos, mandataire du lot PEC et Open, mandataire du lot EIR, s’allient à Thales, qui vient compléter l’expertise du groupement en sécurité et souveraineté numérique. Ces marchés s’adressent aux ministères, collectivités territoriales, établissements publics, établissement de santé, caisses et entreprises et plus largement à l'ensemble des clients de l'UGAP. Ils visent à accompagner leur transformation sur l’ensemble du territoire, DROM-COM inclus, pour toutes prestations de services concernant les infrastructures informatiques et les services associés aux clouds, qu’ils soient publics ou privés.

Les offres PEC et EIR de l’UGAP répondent à des enjeux clés pour la modernisation numérique du secteur public, en cohérence avec la stratégie « cloud au centre », le cloud devenant le choix par défaut pour les projets numériques de l’Etat. Ce marché intègre une ouverture sur l’intelligence artificielle, en conformité avec les exigences nationales de sécurité, de confiance numérique et de qualité de service.

Une alliance d’expertises au service de la transformation numérique du secteur public

Le groupement se distingue par sa connaissance des enjeux du secteur public, de l’UGAP, de ses clients publics, et son expertise technique dans les domaines du cloud, des infrastructures et de la cybersécurité. La forte complémentarité de ces trois leaders français dote l’UGAP d’une capacité de transformation numérique industrielle garantissant à ses clients haute protection de la donnée, expertise, sécurité et proximité territoriale.

Une offre intégrée, industrialisée et responsable

Le groupement couvre avec son réseau étendu de partenaires l’ensemble des cas d’usage des métiers de la production informatique, qu’elle soit « on-premise » ou dans le cloud, aussi bien dans les phases de projet que d’exploitation. Son approche agnostique et multicloud lui permet de proposer des services et solutions à même de répondre aux besoins spécifiques de chaque client de l’UGAP et une industrialisation avancée des opérations. Le groupement intègre l’intelligence artificielle, notamment à travers l’AIOps, à des fins d’amélioration de la performance des services numériques. La prise en compte de l’empreinte carbone des architectures proposées illustre également l’intégration d’une démarche de numérique responsable par le groupement.

« La confiance de l’UGAP dans l’alliance des expertises d’Atos, d’Open et de Thales témoigne de la force de notre proposition de valeur conjointe. Pour les clients de l’UGAP, le groupement offre un cadre contractuel performant et compétitif, adapté à leurs enjeux de transformation cloud, de déploiement d’infrastructures sécurisées et de maîtrise des coûts. Au-delà de cette alliance cohérente et à valeur ajoutée, notre groupement dispose d’un réseau étendu de partenaires de confiance et de spécialistes au sein d’ETI et de PME dans les domaines du cloud public et privé, mais aussi dans les domaines de l’intelligence artificielle, en faveur du développement durable et de l’insertion sociale. C'est un prérequis pour porter les valeurs de l'UGAP sur tout le territoire. » déclarent Franck Chartier, directeur général France d'Atos, Valérie Benvenuto, directrice générale d'Open et Hélène Bringer, directrice générale de Thales Services Numériques.

Première centrale d’achat public généraliste en France, l’UGAP accompagne les acteurs publics dans l’acquisition de solutions et services performants, accessibles directement et conformes au code de la commande publique, au service d’un achat public responsable, compétitif et durable.

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A propos d’Atos

Atos est la marque d’Atos Group dédiée aux services numériques de bout en bout, sécurisés et accélérés par l’IA. Atos conçoit, développe et opère des environnements numériques essentiels à la performance, à la résilience et à la souveraineté. L’entreprise aide les organisations publiques et privées du monde entier à garder la maîtrise de leurs données et de leurs infrastructures, tout en répondant à leurs exigences de conformité.

Avec plus de 52 000 collaborateurs au service de plus de 4 500 clients dans 54 pays, Atos accompagne la modernisation des systèmes IT, accélère la transformation cloud et data, renforce la cybersécurité et déploie des environnements de travail numériques sécurisés, au bénéfice de ses clients, de leurs collaborateurs et de la société. Atos propose également des services de conseil et d’accompagnement à travers sa marque Atos Amplify.

Partenaire de confiance dans la gestion d’environnements complexes et critiques, Atos accompagne les organisations dans des contextes hautement réglementés et souverains.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 54 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

A propos d’Open

Avec 4 000 collaborateurs, Open est l'industriel de l'innovation AI First qui accompagne les grands acteurs privés et publics à chaque étape de leur transformation digitale, au travers d’une démarche engagée visant à l’amélioration systématique de leur compétitivité et œuvrant pour la souveraineté et la sobriété numérique.

De la stratégie à l’expertise technologique avancée (Data & IA, Cloud, DevSecOps, Modern Workplace), Open conjugue mise à l'échelle des innovations et excellence industrielle pour des trajectoires de transformation plus efficientes, plus responsables et plus durables.

Grâce à sa proposition de valeur, une large gamme de services & solutions SaaS et sa plateforme agentique, industrielle et souveraine, Open accélère la performance des organisations, modernise les écosystèmes applicatifs et infrastructures et optimise durablement les usages IT.

Guidée par sa raison d'être « Faire du numérique le vecteur de transformation d'un monde plus humain et durable », Open place l’innovation responsable et la création de valeur durable au cœur de son action.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies pour les secteurs de la Défense, de l’Aérospatial et de la Cybersécurité & Digital. Son portefeuille de produits et de services innovants contribue à répondre à plusieurs défis majeurs : souveraineté, sécurité, durabilité et inclusion.

Le Groupe consacre 4,5 milliards d’euros par an à la Recherche & Développement dans des domaines clés, en particulier pour les environnements critiques, tels que l’Intelligence Artificielle, la Cybersécurité, le Quantique et les technologies du Cloud.

Thales compte plus de 85 000 collaborateurs dans 65 pays. En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 22,1 milliards d'euros.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atosgroup.com | +33 (0) 6 64 56 74 88

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