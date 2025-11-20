L'offre de Netflix à Warner Bros inclura les sorties en salle, selon Bloomberg News

Netflix NFLX.O a informé la direction de Warner Bros. Discovery WBD.O qu'elle continuerait à sortir les films du studio dans les salles de cinéma si son acquisition de la société aboutissait, a rapporté Bloomberg News mercredi.

Les contrats de sortie en salle existants de Warner Bros. seraient honorés, selon le rapport, citant des sources familières avec l'affaire.

