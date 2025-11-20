L'offre de Netflix à Warner Bros inclura les sorties en salle, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Netflix NFLX.O a informé la direction de Warner Bros. Discovery WBD.O qu'elle continuerait à sortir les films du studio dans les salles de cinéma si son acquisition de la société aboutissait, a rapporté Bloomberg News mercredi.
Les contrats de sortie en salle existants de Warner Bros. seraient honorés, selon le rapport, citant des sources familières avec l'affaire.
Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.
