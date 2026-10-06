L'offre de GBL et CVC pour Recordati est à prendre ou à laisser

CVC et GBL lâchent un peu de lest, mais pas question d'aller plus loin. Sous la pression des actionnaires minoritaires de Recordati, les deux investisseurs relèvent leur offre de 51,29 à 53 euros par action, portant l'enveloppe maximale à 10,52 milliards d'euros. Un dernier effort, préviennent-ils : cette nouvelle proposition est leur "meilleure et dernière offre".

CVC était déjà indirectement le principal actionnaire de Recordati. Son véhicule Rossini détient 48,82% du laboratoire italien. Au printemps, CVC s'est associé à la holding belge Groupe Bruxelles Lambert (GBL) pour prendre conjointement le contrôle de Recordati et lancer une OPA destinée à retirer le groupe de la Bourse de Milan.

Une offre qui ne fait pas l'unanimité

L'offre officielle lancée en mai fixait le prix à 51,29 euros par action, hors solde du dividende 2025. Mais elle a rapidement rencontré une résistance chez les actionnaires de Recordati.

Même le conseil d'administration du laboratoire italien est divisé : six de ses dix membres soutiennent l'offre, tandis que quatre administrateurs indépendants jugent le prix inadéquat. Mi-septembre, l'investisseur activiste Palliser Capital a notamment réclamé au moins 60 euros par action, estimant que la proposition sous-évaluait sensiblement Recordati.

La pression s'est encore accrue récemment. Le family office Tokos SCF a saisi la Consob, le régulateur boursier italien, pour demander davantage de transparence sur les méthodes utilisées pour déterminer le caractère équitable du prix ainsi qu'une prolongation de l'offre.

CVC et GBL font un geste... mais pas jusqu'aux 60 euros

Respighi BidCo, le véhicule utilisé par CVC et GBL, relève donc son offre pour tenter de répondre aux tensions entourant l'opération. Le prix passe de 51,29 à 53 euros par action, soit une hausse de 3,3%.

La nouvelle proposition représente une prime de 16,61% par rapport au cours non affecté du 25 mars, veille de l'annonce initiale de l'intérêt de CVC. Le montant maximal susceptible d'être déboursé dans le cadre de l'offre atteint désormais 10,52 milliards d'euros.

Le marché avait déjà poussé CVC à revoir sa copie

Le relèvement devenait presque incontournable. Lundi soir, Recordati avait clôturé à 52,20 euros, soit davantage que les 51,29 euros proposés jusque-là par CVC et GBL. Difficile, dans ces conditions, de convaincre un actionnaire d'apporter ses titres à l'offre alors qu'il pouvait les céder plus cher directement sur le marché.

Les investisseurs anticipaient donc déjà une amélioration des conditions. Au 5 octobre, environ 98,84 millions d'actions avaient néanmoins été apportées, représentant 49,79% des titres visés par l'offre.

CVC et GBL jouent désormais sur deux tableaux : un prix légèrement supérieur et davantage de temps. La période d'acceptation, initialement prévue jusqu'au 15 octobre, est prolongée jusqu'au 23 octobre. Mais sur le prix, les deux investisseurs ferment la porte : 53 euros, pas davantage.

GBL ne vient pas simplement financer CVC

L'opération doit aussi permettre de redessiner l'actionnariat de Recordati. CVC contrôlait déjà le laboratoire via ses précédents fonds, mais CVC Fund IX et GBL ont vocation à devenir co-actionnaires de contrôle dans la nouvelle structure.

GBL prévoit d'engager des fonds propres pouvant représenter jusqu'à environ 10% de son actif net réévalué au 31 mars 2026. Plusieurs autres investisseurs institutionnels participent à l'opération, tandis qu'Andrea Recordati doit lui aussi réinvestir dans la future structure.