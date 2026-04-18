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L'offre de 600 millions de livres de TA Associates pour l'entreprise britannique Advanced Medical Solutions, selon Sky News
information fournie par Reuters 18/04/2026 à 14:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec le commentaire de TA Associates)

La société américaine de capital-investissement TA Associates envisage de racheter le fournisseur médical britannique Advanced Medical Solutions Group

AMSU.L pour un montant de 600 millions de livres sterling (810,84 millions de dollars) et plus, a rapporté Sky News samedi.

Voici quelques détails:

* TA Associates se prépare à faire une offre formelle d'environ 280 pence par action pour Advanced Medical Solutions Group, a déclaré Sky News, ajoutant que si elle est soutenue par le conseil d'administration de la société, l'offre valoriserait le fabricant de produits de santé coté sur l'AIM à plus de 600 millions de livres.

* Un accord entre TA Associates et AMG Group pourrait être annoncé dans les jours à venir, selon le rapport.

* Advanced Medical Solutions Group a suscité l'intérêt de plusieurs sociétés de capital-investissement ces dernières années, des groupes de rachat tels qu'Inflexion, Montagu et Bridgepoint BPTB.L ayant tous examiné des offres potentielles à différents stades, selon Sky News.

* Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. TA Associates a refusé de commenter et Advanced Medical Solutions Group n'a pas répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

(1 dollar = 0,7400 livre)

Fusions / Acquisitions

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