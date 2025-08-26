L'offre d'une filiale d'Elliott apparaît comme la première dans la vente aux enchères de Citgo, selon le dépôt.

Un officier de justice américain supervisant la vente aux enchères des actions de la société mère du raffineur vénézuélien Citgo Petroleum a déclaré lundi que l'offre d'une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management était considérée comme supérieure à l'offre d'un groupe dirigé par le mineur Gold Reserve GRZ.V , qu'il avait précédemment recommandé comme gagnant.

L'évaluation de Robert Pincus pourrait conduire à une nouvelle recommandation de vainqueur si la filiale de Gold Reserve, Dalinar Energy, ne parvient pas rapidement à égaler ou à dépasser les conditions soumises par la filiale d'Elliott, Amber Energy.