Nikkei 225
42 367,62
-1,03%
L'offre d'une filiale d'Elliott apparaît comme la première dans la vente aux enchères de Citgo, selon le dépôt.
26/08/2025 à 03:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un officier de justice américain supervisant la vente aux enchères des actions de la société mère du raffineur vénézuélien Citgo Petroleum a déclaré lundi que l'offre d'une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management était considérée comme supérieure à l'offre d'un groupe dirigé par le mineur Gold Reserve GRZ.V , qu'il avait précédemment recommandé comme gagnant.

L'évaluation de Robert Pincus pourrait conduire à une nouvelle recommandation de vainqueur si la filiale de Gold Reserve, Dalinar Energy, ne parvient pas rapidement à égaler ou à dépasser les conditions soumises par la filiale d'Elliott, Amber Energy.

