L'offre d'actions de SK Hynix aux États-Unis aurait été sursouscrite plus de sept fois, selon une source

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La demande pour l'offre publique d'actions américaine de SK Hynix 000660.KS a été plus de sept fois supérieure au nombre d'actions disponibles, a déclaré une source proche du dossier.

Le fabricant sud-coréen de puces électroniques cherche à lever 43.000 milliards de wons (28 milliards de dollars) dans le cadre de l’une des plus importantes offres de nouvelles actions au monde.

Cette source a souhaité rester anonyme, les détails de l’opération étant confidentiels. SK Hynix n’a pas souhaité faire de commentaire.

Les chefs de file ont indiqué aux investisseurs que la fourchette de prix devrait être communiquée après la clôture de la Bourse sud-coréenne jeudi, les attributions devant être finalisées plus tard dans la journée, heure américaine, selon une autre source citée précédemment.

Cette source avait également signalé que l'opération avait été sursouscrite plusieurs fois.

Des détails sur le nombre de fois où la vente a été sursouscrite ont été rapportés plus tôt jeudi par Bloomberg.