29 octobre (Reuters) - * L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS STATUE EN FAVEUR DE SANOFI ET REGENERON AU SUJET DE PRALUENT-COMMUNIQUÉ DE SANOFI (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.45% AMGEN NASDAQ -0.42% REGENERON PHARMA NASDAQ -1.01%