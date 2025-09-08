L'Office du tourisme du Kenya s'associe à Visa pour stimuler les dépenses de voyage

L'Office du tourisme du Kenya a annoncé lundi qu'il a conclu un partenariat avec Visa V.N pour développer des campagnes de marketing, améliorer l'accessibilité des paiements et promouvoir les dépenses de tourisme national et transfrontalier.

Dans le cadre de ce partenariat, Visa donnera accès à son Government Insights Hub, une plateforme de données et d'analytique qui permet de mieux comprendre les habitudes de voyage, les saisons de pointe, les préférences régionales et le comportement des consommateurs en matière de dépenses.