L'office américain des brevets maintient les brevets de First Solar face aux contestations de tiers

First Solar FSLR.O a déclaré mardi que le directeur de l'Office américain des brevets et des marques avait rejeté trois demandes distinctes de tiers contestant la validité de ses brevets sur la technologie des cellules solaires.

Les demandes visant à invalider la technologie de contact à oxyde tunnel passivé (TOPCon) de First Solar ont été déposées par JinkoSolar JKS.N , Mundra Solar et Canadian Solar CSIQ.O en 2025, et ont été rejetées le 20 novembre, le 11 décembre et le 18 décembre, respectivement.

First Solar a engagé des poursuites contre ces trois sociétés pour violation de ses brevets devant le tribunal de district des États-Unis pour le district du Delaware.

JinkoSolar, Mundra Solar et Canadian Solar n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Le TOPCon a pris le pas sur la technologie rivale des cellules solaires, le silicium cristallin, en raison de sa plus grande efficacité à convertir la lumière du soleil en électricité.

First Solar a déclaré avoir obtenu les brevets américains TOPCon et leurs équivalents internationaux lors de l'acquisition de TetraSun en 2013.