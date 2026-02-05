L'office allemand des cartels interdit à Amazon d'utiliser des contrôles de prix

L'office allemand des cartels a interdit à Amazon AMZN.O d'imposer des plafonds de prix aux détaillants en ligne sur sa place de marché allemande et a réclamé pour la première fois plusieurs millions d'euros que l'entreprise américaine aurait obtenus grâce à un comportement anticoncurrentiel.

"Amazon est en concurrence directe avec d'autres détaillants sur sa plateforme", a déclaré Andreas Mundt, président de l'office du cartel.

"Par conséquent, influencer les prix des concurrents, même sous la forme d'un plafonnement des prix, n'est autorisé que dans des cas tout à fait exceptionnels, tels que l'exploitation des prix", a-t-il ajouté.

Étant donné qu'Amazon s'en est tenu jusqu'à présent à ses pratiques en matière de prix, l'office utilise un nouveau pouvoir qu'il a obtenu grâce aux réformes de 2023 pour exiger initialement 59 millions d'euros (69,54 millions de dollars) de la part de l'entreprise Big Tech. L'entreprise dispose d'un mois pour faire appel de la décision.

Rocco Braeuniger, directeur national du site allemand d'Amazon, a déclaré que l'entreprise ferait appel de "cette décision réglementaire sans précédent" et continuerait à fonctionner comme d'habitude.

Si Amazon est désormais tenu de "promouvoir des prix non compétitifs, voire abusifs, dans le magasin, cela entraînera une mauvaise expérience d'achat", a-t-il ajouté.

Dans une affaire similaire, l'organisme de surveillance allemand a commencé en octobre à enquêter sur pour savoir si la société chinoise Temu influence les prix pratiqués par des marchands tiers sur sa plateforme de commerce électronique.

(1 dollar = 0,8484 euro)