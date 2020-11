Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'offensive éthiopienne sur Mekele a commencé-Leader du Tigré Reuters • 28/11/2020 à 12:15









ADDIS-ABEBA/NAIROBI, 28 novembre (Reuters) - Le leader des forces rebelles de la région du Tigré a annoncé samedi que les forces gouvernementales éthiopiennes avaient commencé une offensive pour s'emparer de la capitale régionale, Mekele. Le Premier ministre éthiopien avait indiqué jeudi que l'armée allait lancer la "phase finale" de son offensive dans le Tigré quelques heures après l'expiration de son ultimatum aux forces de cette région dissidente du nord du pays. Le chef du gouvernement avait sommé peu avant les forces du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qui gouverne cette région, de déposer les armes, faute de quoi l'armée donnerait l'assaut à Mekele, son chef-lieu, où vivent 500.000 habitants. Debretsion Gebremichael, leader du TPLF, a déclaré à Reuters dans un SMS que Mekele était la cible de "bombardements nourris." Billene Seyoum, la porte-parole du bureau du Premier ministre, a indiqué pour sa part que les forces éthiopiennes ne bombarderaient pas les zones civiles et que la sécurité des Ethiopiens à Mekele et dans le Tigré resteraient la priorité du gouvernement fédéral. (Rédactions d'Addis-Abeba et de Nairobi, Gilles Guillaume pour la version française)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.