L’OCDE relève sa prévision de croissance pour la France en 2024

(AOF) - "L’économie mondiale se trouve à un tournant, avec une croissance qui s’est avérée résiliente au premier semestre de 2024 et une inflation en recul, mais d’importants risques subsistent". C’est ce qu’affirme l’OCDE dans la dernière édition de ses Perspectives économiques intermédiaires. L’organisation table désormais sur une croissance de 1,1% pour la France en 2024, contre 0,7% à l’origine, et 1,2% en 2025 (contre 1,3% au départ). "La croissance mondiale devrait se stabiliser et passer de 3,1 % en 2023 à 3,2 % en 2024 et 2025", ajoute l'OCDE.

L'organisation compte sur "une croissance robuste des échanges, l'amélioration des revenus réels et une politique monétaire plus accommodante dans de nombreuses économies ".

L'institution internationale s'attend à ce que l'inflation revienne à l'objectif fixé par la banque centrale dans la plupart des pays du G20 d'ici la fin de 2025. Dans les économies du G20, l'inflation globale devrait reculer à 5,4 % en 2024 puis à 3,3 % en 2025, après avoir atteint 6,1 % en 2023, et dans les économies avancées de ce groupe, l'inflation sous-jacente devrait fléchir à 2,7 % en 2024 puis 2,1 % en 2025.