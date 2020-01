L'obligataire reste la classe d'actifs préférée des investisseurs

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs font bien évoluer leurs allocations semaine après semaine mais sans pour autant modifier leur posture fondamentale en faveur de l'obligataire. Durant la dernière séquence hebdomadaire au 22 janvier, les fonds obligataires ont encore mené la danse, avec des entrées nettes de 16,2 milliards de dollars, l'un des montants les plus élevés jamais enregistrés, selon l'étude hebdomadaire de BofA Global Research qui reprend des données communiquées par le spécialiste de l'évolution des flux dans le monde EPFR Global.

Mais les actions ont aussi leur public. Après 12,5 milliards de dollars la semaine précédente, les fonds dédiés aux actions ont attiré durant la semaine au 22 janvier 8,5 milliards de dollars, avec des entrées nettes du côté des ETF pour un montant de 5,4 milliards de dollars, mais également dans les organismes de placement collectifs qui ont engrangé 3 milliards de dollars. Cela dit, la tendance de fond est toujours là : l'obligataire affiche depuis le début de l'année des entrées nettes de 56 milliards de dollars, soit en rythme annualisé 972 milliards de dollars, tandis que les fonds actions, avec 21 milliards de dollars de souscriptions nettes, se trouvent sur une trajectoire annualisée plus modeste de 355 milliards de dollars. Un montant qui marque toutefois une inflexion significative par rapport à l'année 2019.

Durant la semaine écoulée, les fonds spécialisés sur les actions américaines ont affiché des entrées nettes de 0,7 milliard de dollars, après des dégagements limités la semaine précédente. Les fonds spécialisés sur les actions européennes ont terminé la semaine sur des rachats de seulement 0,1 milliard de dollars. En revanche, les fonds dédiés aux actions japonaises marquent des sorties nettes de 2,6 milliards de dollars, les plus élevées des dix-huit dernières semaines. Les fonds d'actions émergentes restent très recherchés, avec une collecte nette de 4 milliards de dollars, la plus importante depuis un plus d'un an.

Côté obligataire, les fonds de dette émergente sont également très demandés et enregistrent des entrées nettes de 2,6 milliards de dollars. Comme ils le font maintenant depuis plus d'un an, les fonds d'obligations en catégorie d'investissement (" IG" ) ont attiré un montant proche des 10 milliards de dollars tandis que, dans le sillage des semaines précédentes, les fonds d'obligations à haut rendement ont encore engrangé 1,5 milliard de dollars.

On observe par ailleurs que les fonds dédiés aux métaux précieux, avec des entrées nettes de 1,7 milliard de dollars, affichent leur plus importante collecte des dix-sept dernières semaines. L'exubérance irrationnelle qui règne encore sur les marchés inquiète certains investisseurs. Selon les analystes de BofA Global Research, cette phase d'optimisme irrationnel pourrait bien se poursuivre si la Fed, à l'occasion de la prochaine réunion de son comité de politique monétaire les 28 et 29 janvier, donne des gages aux investisseurs sur la poursuite de sa politique accommodante...