L'obligataire domine encore la collecte hebdomadaire des fonds

(NEWSManagers.com) - La collecte hebdomadaire des fonds obligataires s’est maintenue à un bon niveau durant la semaine écoulée. Entre le 12 et le 18 janvier, les investisseurs y ont placé 14,4 milliards de dollars (13,3 milliards d’euros) nets, contre 17,5 milliards la semaine précédente, selon le "Flow show", le rapport hebdomadaire des flux dans les fonds d'investissements mondiaux réalisé par BofA Global Research. Les fonds actions ont également maintenu un niveau de collecte nette similaire sur 14 jours, avec cette fois-ci 7,2 milliards de dollars contre 7,5 milliards la semaine précédente. Les flux vers les fonds monétaires se sont, eux, taris, avec seulement +0,6 milliard, contre 8,3 milliards sept jour plus tôt.

La collecte dans l’obligataire a été forte dans presque toutes les sous-catégories. Les fonds de dettes d’entreprises investment grade tire leur épingle du jeu avec +7 milliards de dollars. Suivent ensuite les fonds de dettes souveraines au nominal (+2,9 milliards), de dettes émergentes (+2,5 milliards) et de dettes d’entreprises high yield (+2 milliards). Seuls les fonds de dettes souveraines indexées à l’inflation ont subi une décollecte, de -1,1 milliard de dollars.

Dans les actions, les flux se sont orientés en très grande majorités vers les fonds émergents (+10,2 milliards de dollars), quand les fonds de titres américains n’ont, eux, toujours pas collecté cette année (-5,8 milliards cette semaine). Chez ces derniers, les retraits se sont concentrés sur les fonds de grandes capitalisations (-5 milliards), la value (-2,2 milliards) et la croissance (-1,3 milliard). Une multitude de fonds sectoriels, et les fonds de petites capitalisations, ont à l’inverse capté chacun quelques centaines de millions de dollars. Dans le reste du monde, les fonds en actions européennes ont mis fin à 48 semaines de décollecte, avec un petit +0,2 milliard. Les flux vers les fonds japonais ont été quasi-nuls.