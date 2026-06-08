information fournie par Boursorama avec AFP • 08/06/2026 à 07:59

L'italienne Banco BPM invite MPS à entamer des discussions de fusion

( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

La banque italienne Banco BPM a annoncé dimanche qu'elle invitait Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) à discuter d'une possible "fusion entre égaux" qui donnerait naissance au deuxième groupe bancaire du pays.

BPM propose la "création d'un nouveau champion national, le deuxième plus grand opérateur bancaire domestique" (après Intesa Sanpaolo, ndlr), a‑t‑elle indiqué dans un communiqué, sans fournir de détails précis sur la structure de l'opération.

La société issue du rapprochement pèserait "plus de 50 milliards d'euros", a‑t‑elle ajouté.

Monte dei Paschi di Siena (MPS) devrait examiner l'invitation lors d'une réunion du conseil d'administration prévue lundi, a indiqué le quotidien financier italien Il Sole 24 Ore.

Après "des semaines de discussions entre les plus hauts dirigeants de Banco BPM et de MPS pour définir de possibles options de fusion", BPM a été poussée à agir par "les spéculations de marché sur une offre de BPER pour le groupe MPS", a rapporté Il Sole 24 Ore.

Monte dei Paschi di Siena (MPS) avait pris en septembre le contrôle de sa rivale Mediobanca, créant le troisième groupe bancaire italien.